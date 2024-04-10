Бостон стал первой командой в истории НБА, не совершившей ни одного штрафного броска за матч

Клуб Святослава Михайлюка проиграл Милуоки в последнем поединке

Бостон стал первой командой в истории НБА, которая не совершила ни одного штрафного броска за матч.

Селтикс не получили права ни на одну попытку в проигранном поединке с Милуоки (91:104). Игроки Бакс допустили четыре фола, однако ни один из них не был наказан штрафными бросками.

Милуоки же за весь матч реализовали один из двух штрафных бросков. Таким образом, матч между Селтикс и Бакс обновил рекорд НБА по наименьшему количеству штрафных бросков (2) за игру.

В поединке с Милуоки отыграл украинец Святослав Михайлюк. Защитник Селтикс набрал пять очков, один подбор и один ассист, сыграв на паркете более шести минут.

Бостон остается лидером Восточной конференции НБА, и забронировал себе место в плей-офф. Следующий матч Селтикс проведут 12 апреля против Нью-Йорк Никс.

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