Капитан сборной Румынии: «Я учусь, как заставить девочек играть как можно лучше»

Пресс-служба Billie Jean King Cup опубликовала комментарий капитана сборной Румынии накануне матча против сборной Украины

Хория Текэу — трехкратный чемпион турниров Большого Шлема в парном разряде. 39-летний румын выиграл титулы на Уимблдоне в 2015 году и Открытом чемпионате США в 2017 году в мужском парном разряде, а на Открытом чемпионате Австралии в 2012 году стал победителем в миксте.

Текэу был второй ракеткой мира в парном мужском рейтинге, а также завоевал серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх 2016 года.

В марте 2022 года он был избран капитаном сборной Румынии в Кубке Билли Джин Кинг.

Бывший теннисист признает, что переход от игрока к капитану был сложной задачей.

«Мне нужно было научиться общаться по-другому, когда я занял эту должность, что было интересно», — говорит Текэу.

«Я был игроком Кубка Дэвиса в течение 20 лет, и мне нравился этот формат, но это и новый вызов. Быть капитаном — это совсем другое, это гораздо большая ответственность. Я учусь, как заставить девочек играть как можно лучше. Нужно изучить, что нравится каждой теннисистке, и как я могу подготовить их к матчевой встрече. Эти девочки являются примером для подражания для румын, которые смотрят теннис и любят спорт. Я хочу, чтобы они соревновались упорно, играли честно и побеждали в матчах».

Матч Украина — Румыния в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоится 12-13 апреля.

btu.org.ua