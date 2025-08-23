Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 23 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров
(U14; Category 1; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Виолетта Скрып (Украина, 1) – Самие Идиль Озкерештеджи (Турция, 3)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Анна Кузнецова (Украина, 1) – Полина Чепурная (Украина, 7) доигровка со счета 6:3
Ариана Багбая (Украина, 4) – Анастасия Черкун (Украина, 5)
Ника Кошкарова (Украина, 8) – Марина Левадная (Украина, 3)
Основная сетка. 1/2 финала
Егор Романюта (Украина, 1) – Данил Дубленич (Украина, 8)
Алексей Гейващук (Украина, 3) – Александр Качан (Украина, 2)
Мария Кочерженко (Украина, 2) – ?
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Алексей Гейващук/Александр Качан (Украина, 1) – Илья Компанец/Владимир Ширшков (Украина)
Иван Карайван/Марко Крыськов (Украина) – Данил Данилевский/Егор Романюта (Украина, 2)
Ариана Багбая/Марина Левадная (Украина, 1) – Мария Биленькая/Полина Чепурная (Украина, 4)
Ника Кошкарова/Виктория Здебская (Украина) – Мария Кочерженко/Даниэла Тимощенко (Украина)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Ярослава Срибна (Украина, 3) – Аня Адамович (Черногория, 1/WC)
Пары. Основная сетка. Финал
Анна Клюковская/Ярослава Срибна (Украина, 2) – Аня Адамович/Ева Ангелина Радоман (Черногория, 1/WC)
(U12; Category 2; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Никита Кириков (Украина) – Габриэлс Полецких (Латвия)