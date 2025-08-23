Connect with us
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Лидс" в первом туре уже показал, что к ним нужно относиться максимально серьезно, ведь они обыграли "Эвертон" у себя дома. Однако теперь уровень соперника будет совсем другим. "Канониры" — серьезное испытание, и далеко не факт, что "павлины" будут к этому готовы.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 августа.

    Английская Премьер-лига. 2-й тур.

    23 августа. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

    Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    В эфире

