Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Лидс" в первом туре уже показал, что к ним нужно относиться максимально серьезно, ведь они обыграли "Эвертон" у себя дома. Однако теперь уровень соперника будет совсем другим. "Канониры" — серьезное испытание, и далеко не факт, что "павлины" будут к этому готовы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 23 августа.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.29 5.80 10.50 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

23 августа. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Арсенал” — “Лидс” Смотреть трансляцию

Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com