Ролан Гаррос. Синнер за три часа победил Джоковича и сыграет в финале против действующего чемпиона Алькараса

Первая ракетка мира Янник Синнер выиграл полуфинальный матч на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Новак Джокович (Сербия, 6) 6:4, 7:5, 7:6(3)

Янник Синнер вышел вперед в очном противостоянии с Новаком Джоковичем (5-4), обыграв его четвертый раз подряд. Итальянский теннисист затратил на свою победу 3 часа 16 минут, за которые он проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка в ответ. В десятом гейме третьего сета Синнер отыграл три сетбола на своей подаче.

23-летний Янник Синнер продолжает свою победную серию в матчах на “мэйджорах”, которая составляет уже 20 матчей. Он впервые вышел в финал Открытого чемпионата Франции и стал вторым представителем своей страны, кому удалось это сделать, после Адриана Паннатты в 1976 году.

За свой первый титул в Париже Синнер сыграет против действующего чемпиона турнира испанца Карлоса Алькараса. В этом году итальянец проиграл испанскому теннисисту в финале “Мастерса” в Риме и уступает ему в их очном противостоянии (4-8).

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