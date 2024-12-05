«Сильно навредит». Топовый тренер удивил прогнозом на Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Один из лучших тренеров Великобритании Адам Бут поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«У Тайсона будет другой подход на этот бой. Он теперь знает, что может сильно навредить Усику. Тайсон выйдет на этот бой с совсем другой психикой и должен победить», – сказал Бут.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua