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Футбол

Ханси Флик прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Барса не может победить два матча подряд

Барселона набрала 1 очко из 6

Ханси Флик прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Барса не может победить два матча подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Барселона" в 13-м туре потерпела поражение от "Реал Сосьедада" со счетом 0:1, а в 14-м туре разделила очки с "Сельтой", 2:2.

    Добавим, что во вчерашнем матче "Барселона" вела в счете 2:0, но на 82-й минуте матча игрок "Барсы" получил красную карточку, и в меньшинстве подопечные Флика пропустили два гола.

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    Ханс Флик прокомментировал ничью:

    "Мы играли плохо не только последние 10 минут. Мы провели вчера плохой матч. Невозможно заменить футболиста, только что получившего желтую карточку. Вчера мы много ошибались, не хватало уверенности при игре с мячом.

    Такие вещи случаются. Это не то, чего мы хотели, но нужно не унывать и двигаться дальше. Это был всего один матч. Мы набрали одно очко из шести возможных в последних турах. Мы недовольны. Довольных нет. Все способны играть лучше.

    Все говорили, что у "Сельты" тяжелый газон, к тому же был ветер. Но это оправдание. Результат – это следствие нашей игры. Когда играешь не на 100%, ты не победишь. Все очень просто".

    www.ua-football.com

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