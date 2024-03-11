Хюлкенберг: Одно очко многого стоит

В Джидде Нико Хюлкенберг принёс Haas F1 первое очко в сезоне…

Нико Хюлкенберг (10-й): «В наши дни одно очко многого стоит. Команда реализовала эффективную стратегию, а я хорошо провёл гонку. Мы разделили машины, когда выехал автомобиль безопасности – этот вопрос обсуждался перед стартом, и это сработало.

На рестарте, когда более быстрые машины уехали вперёд, я оказался на свободной трассе и ехал в хорошем темпе. Это стало ключевым фактором, как и командная работа Кевина – он замедлил остальных, чтобы я смог заехать на пит-стоп. Позже я верну ему этот долг».

Кевин Магнуссен (12-й): «Я ехал в неплохом темпе, но, к сожалению, дважды был оштрафован. Не лучший день для меня, но я компенсировал эту неудачу тем, что удержал соперников позади, создав запас времени для Нико. Он заработал очко, что очень важно. Я не сражаюсь за титул, для нас главное – позиция в Кубке конструкторов».

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