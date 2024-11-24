«Эдмонтон» победил «Рейнджерс», Панарин забросил две шайбы, у Макдэвида три очка

Артемий Панарин (справа) и Дарнелл Нерс. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Эдмонтон» дома обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Коннор Макдэвид, один гол забил россиянин Василий Подколзин.

У гостей двумя шайбами отметился россиянин Артемий Панарин, на счету которого в этом сезоне 26 (12+14) очков.

«Эдмонтон» набрал 24 очка и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Рейнджерс» с 25 очками — на 5-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: Подколзин — 1 (Драйзайтль, К. Браун), 17:34 — 1:0. Нерс — 3 (мен., Янмарк, К. Браун), 19:51 — 2:0. Драйзайтль — 16 (Макдэвид), 28:54 — 3:0. Бушар — 6 (Янмарк, Хенрик), 31:58 — 4:0. Панарин — 11 (Фокс), 35:02 — 4:1. Макдэвид — 10 (Бушар, Капанен), 45:49 — 5:1. Макдэвид — 11 (Стэчер), 49:37 — 6:1. Панарин — 12 (Лафренье), 56:29 — 6:2.

Вратари: С. Скиннер — Куик.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (21+10+9) — 35 (9+16+10).

Наши: Подколзин (13.18/1/+1) — Панарин (18.59/6/-2).

24 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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