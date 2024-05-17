Пиастри: Нет смысла пытаться предсказать расстановку сил

Оскар Пиастри с осторожностью оценивает шансы McLaren в Имоле. Австралиец сомневается, что в этот уик-энд команда сможет претендовать на победу.

Оскар Пиастри: «Очень сложно сказать, какие у нас перспективы в этот уик-энд. Мы приезжали на этапы в Китай и Майами, ожидая проблемы, а получилось, что провели одни из своих самых сильных уик-эндов. Уик-энд в Майами точно таким был.

Мы поняли, что нет смысла пытаться предсказать расстановку сил. Нужно приезжать на трассу и смотреть по обстановке. Но в Имоле будет сложно. В Ferrari подготовили новинки. Не знаю, есть ли обновления у Red Bull, но они постоянно улучшают машину. Мы не можем стоять на месте и просто ожидать, что будем конкурентоспособны каждый уик-энд.

Наивно предполагать, что раз мы выиграли одну гонку, то теперь можем бороться за победу каждый уик-энд. Но мы определённо сократили отставание. Команда получает всё больше информации по ходу сезона, и это нам серьёзно помогает».

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