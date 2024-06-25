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Футбол

Клубы Чемпионшипа заработали больше, чем потратили на зарплаты впервые за шесть лет

Команды на зарплаты потратили 706 миллионов

Клубы Чемпионшипа заработали больше, чем потратили на зарплаты впервые за шесть лет

    • Клубы Чемпионшипа в сезоне 2022-23 впервые за шесть лет заработали больше денег, чем потратили на зарплаты, согласно ежегодному отчету Deloitte о футбольных финансах.

    Общий доход клубов второго эшелона английского футбола составил 749 миллионов фунтов стерлингов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

    Команды Чемпионшипа на зарплаты потратили 706 миллионов, что стало первым годом с 2016-17, когда доходы превысили расходы.

    Это делает Чемпионат пятой по посещаемости лигой в Европе, уступая лишь Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге, с суммарной посещаемостью около 10 миллионов человек.

    www.ua-football.com

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