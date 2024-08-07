Бывший чемпион мира по боксу приехал в Париж поддержать Хижняка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

7 августа в Париже состоится финальный бой в весе 80 кг на Олимпийских играх 2024 между украинским боксером Александром Хижняком и Нурбеком Оралбаем из Казахстана.

Серебряный призер Олимпиады-2000, бывший чемпион мира среди профессионалов в полусреднем весе по версии WBA Андрей Котельник эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от этого противостояния в столице Франции:

– Я специально приехал в Париж, чтобы поддержать Александра Хижняка и моего тренера Дмитрия Сосновского, который возглавляет мужскую сборную Украины.

Будет очень сложный бой для обоих боксеров. Да, в прошлом году на международном турнире в венгерском Дебрецене Саша взял верх над Оралбаем, но я не думаю, что это даст ему какое-то психологическое преимущество. Прошло уже немало времени, более того, после этого Нурбек успел стать чемпионом мира, теперь вот пробился в финал Олимпиады.

Поэтому сейчас оцениваю шансы соперников – 50 на 50. Как по мне, Хижняк будет действовать в привычной манере, неустанно атакуя визави. Думаю, что в ближнем бою и на средней дистанции преимущество будет на стороне украинца. Очень многое будет зависеть от того, насколько эффективно будет боксировать казах на дальней дистанции.

Очень хочется, чтобы Хижняк, который стал серебряным призером предыдущей Олимпиады, в Париже покорил верхнюю ступеньку пьедестала почета. Для этого ему надо быть не только максимально настроенным, но и сконцентрированным.

Ранее мы сообщали, что у букмекеров и специалистов именно украинец считается фаворитом этого боя.

sport.ua