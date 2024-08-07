Эндрю Шовлин: В случае с Антонелли главное – его скорость

Андреа Кими Антонелли меньше чем через три недели отметит своё 18-летие, но о юном протеже Mercedes давно говорят, как об одном из самых перспективных гонщиков своего поколения, и прочат ему скорый переход в Формулу 1.

Главный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал о том, чем прошлогодний чемпион европейской Формулы Regional так хорош: «Главное – это его скорость. Он очень быстро прошёл через молодёжные серии, хотя ещё недавно выступал в картинге, а сейчас гоняется в Ф2 и работает с нашей командой на тестах за рулём машины Формулы 1.

Для столь юного гонщика у него весьма впечатляющий список достижений, и нет никаких сомнений в том, что его ждёт большое будущее. Похоже, что он – один из тех одарённых от природы гонщиков, которых все пытаются найти».

Поскольку сейчас дела команды явно идут в гору, то Шовлину задали вопрос, нет ли у Mercedes намерений предложить место напарника Джорджа Расселла более опытному профессионалу.

«Если честно, уровень наших выступлений на это не влияет, – ответил он. – Мы хотим заполучить двух самых лучших гонщиков и должны создать лучшую машину – команда намерена сосредоточиться именно на этом. Полагаю, если нам удастся справиться с этими задачами, то всё будет хорошо. Но совершенно точно, что наше положение в чемпионате не влияет на то, выберем ли мы молодого гонщика или опытного профессионала».

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