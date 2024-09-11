Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире

Бывший чемпион мира британец Энтони Джошуа принял участие в блиц-опросе. Энтони считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе, но ответив на вопрос о лучшем боксере в мире – выбрал самого себя.
– Лучший боксер Великобритании?
– Ник Болл
– Лучший боксер США?
– Шакур Стивенсон
– Лучший боксер Европы?
– Александр Усик
– Лучший боксер планеты?
– Энтони Джошуа
– Лучший молодой боксер?
– Рэймонд Форд
– Лучший боксер в истории?
– Мухаммед Али
– Лучшая арена для проведения боев?
– Стадион Уэмбли
Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.