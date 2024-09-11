Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира британец Энтони Джошуа принял участие в блиц-опросе. Энтони считает, что Александр Усик лучший боксер в Европе, но ответив на вопрос о лучшем боксере в мире – выбрал самого себя.

– Лучший боксер Великобритании?

– Ник Болл

– Лучший боксер США?

– Шакур Стивенсон

– Лучший боксер Европы?

– Александр Усик

– Лучший боксер планеты?

– Энтони Джошуа

– Лучший молодой боксер?

– Рэймонд Форд

– Лучший боксер в истории?

– Мухаммед Али

– Лучшая арена для проведения боев?

– Стадион Уэмбли

Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможной трилогии британца с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александром Усиком.

sport.ua