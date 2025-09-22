Коллаж Уса Вусика

Вратарь сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал в социальной сети Instagram фотографию с украинским абсолютным чемпионом мира – Александром Усиком. Бывший чемпион мира Тони Беллью рассказал, что произошло бы, если бы Александр Усик провел бой против праймового Майка Тайсона. Известный спортивный портал Yahoo обновил рейтинг лучших боксеров в мире независимо от весовой категории. Бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился мыслями о возможном бою между двумя чемпионами мира украинцем Александром Усиком и австралийцем Джеем Опетаей. Усика снова захетили в сети интернет после благотворительного матча.

ВИДЕО. Усика снова критикуют, встреча с Трубиным, обновлен P4P рейтинг

sport.ua