Энтони ДЖОШУА: «Вы должны быть удивлены этим. Это 100%»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высоко оценил уровень Паркера.

«Вы должны быть удивлены. 100%. И я не только о последних боях Паркера, его путь в боксе достаточно большой.

Он поднялся на вершину после неудачи, не каждый это сможет. Джозеф мужественный человек, который бьется за чемпионство. Он был на высоте. В бою с Баколе он проделал удивительную работу», – сказал Джошуа.

Паркер – бывший чемпион мира, который потерял свой титул в 2018 году, проиграв Джошуа.

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