За шаг от медали. Украинец Иллюша уступил в 1/4 финала чемпионата мира

Instagram. Павел Иллюша

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

В среду, 10 сентября, третий поединок на турнире провел представитель весовой категории до 75 кг Павел Иллюша, который вышел на ринг против титулованного азербайджанца Саиджамшида Джафарова.

По итогам трех раундов напряженного противостояния все пять судей зафиксировали победу боксера из Азербайджана, который завоевал путевку в полуфинал чемпионата мира.

Иллюша покинул турнир в Ливерпуле после трех боев – в 1/16 финала украинец одолел иранца Мохамеда Нурани (3:2), а в следующем раунде оказался сильнее Сабирджана Акалыкова из Казахстана.

Таким образом, на турнире осталось два представителя Украины, которые 12 сентября проведут свои бои 1/4 финала – это Даниил Жасан и Анна Охота.

sport.ua