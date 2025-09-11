Игра неоднозначная, а открытие Камп Ноу снова откладывается. Как Барселона начала новый сезон

Второй сезон Ханси Флика в "Барселоне" стартовал странно — как будто команда еще не решила, кем она хочет быть.

На выезде против "Майорки" все выглядело спокойно: 0:3 на табло, контроль на поле. Но если копнуть глубже — второй гол вызвал у хозяев больше возмущения, чем очередное судейское нововведение, а два удаления соперника сделали финальные минуты похожими на спарринг в большинстве.

С "Леванте" получилась история в стиле "Барселоны" последних лет: первый тайм — хоть выключай телевизор, второй — карусель с голами. Проигрывали 0:2, но за пять минут Педри и Ферран Торрес сделали камбэк, а потом еще и автогол соперника на последних секундах.

А в Вальекасе команда, возможно, показала свой худший матч с приходом Флика. Ничью 1:1 с "Райо" спасла не столько тактика тренера, сколько Жоан Гарсия, который решил всем напомнить, почему за него заплатили 25 миллионов. Это была, пожалуй, первая игра, где эти деньги выглядели оправданными.

Флик, как и можно было предсказать, не стал молчать после 1:1 с "Райо". Команда выглядела вялой, и немец резко прошелся по игрокам: мол, главное — полная отдача, без эгоизма, потому что именно он убивает команду изнутри.

Главной потерей на старте сезона стал Иньиго Мартинес. Это сразу видно по цифрам. "Барселона" умудрилась пропустить больше всего ударов в створ среди трех испанских грандов, и большинство из них были настолько опасными, что только вратарь спас команду от катастрофы.

Без Мартинеса, который лучше всех понимал и воплощал новую тактику офсайдов от Флика, оборона начала шататься. За первые три тура соперники нанесли 24 удара в створ — по восемь за игру. В прошлом сезоне этот показатель составлял 7,3 — тогда "Барса" вообще была наименее пробиваемой командой лиги. Теперь же кажется, что каждая атака соперника — это маленькая лотерея, и выиграешь ты или нет, зависит от ноги, с которой встал твой вратарь сегодня утром.

Дело даже не в цифрах, а в том, как все это выглядит. Слишком много ударов по воротам "Барсы", реально опасных ударов. Хорошо, что есть Жоан Гарсия: около 41% отбитых ударов и десять сейвов, которые реально спасли команду.

Для сравнения: "Атлетико", который забыл, как забивать (три гола за старт сезона — ну серьезно?), пропустил 20 ударов в створ. Столько же у "Вильярреала", но они по крайней мере компенсируют это восемью голами и местом в топ-3. У "Реала" цифра еще суровее — всего 17 ударов.

В атаке тоже не все так радужно. "Барса" пока лидирует по количеству ударов в створ (62; на один больше, чем у "Реала"), но реализация хромает. "Вильярреал" умудрился забить восемь мячей, нанеся на десять ударов меньше. "Реал" же играет более прагматично: шесть голов при лучшей обороне против семи у "Барселоны".

Чтобы добавить немного контекста: ровно год назад в этот момент у "Барсы" тоже было шесть забитых и три пропущенных, но выглядела она совсем иначе — более стабильной. Минимальные победы над "Валенсией" на "Месталье", "Атлетиком" дома, даже над тем же "Райо" в Вальекасе. Не было фейерверков, но была уверенность.

А потом грянул четвертый тур — 7:0 против "Вальядолида". Команда просто взлетела. Сейчас у Флика есть шанс повторить нечто подобное после паузы на сборные, когда "Барса" будет принимать "Валенсию". Но пока это скорее история о потенциале, чем о реальности.

Возвращение на "Камп Ноу" снова переносится

Клуб надеялся устроить праздник в матче против "Валенсии" в воскресенье, но придется еще раз паковать чемоданы и играть на "Стадионе Йохана Кройфа".

Дежавю? Именно так. В августе "Барса" уже готовила пафосную церемонию на трофей Жоана Гампера — баннеры, красивые обещания, фанатский хайп; а играли все равно на поле, где обычно выступает резерв и женская команда.

Главный вопрос даже не в пейзаже стадиона на 6 тысяч зрителей, а в правилах. По регламенту Ла Лиги, принятому в июле прошлого года, минимальная вместимость стадиона должна быть 8 тысяч. У "Йохана Кройфа" — шесть. И уже поползли слухи: можно ли вообще оспорить этот матч с "Валенсией"?

В "Барселоне" уверяют, что для паники нет причин. В том же регламенте черным по белому написано, что Комиссия может делать исключения из правила о минимальной вместимости, если есть "демографические, архитектурные, технические или исторические обстоятельства". То есть формально клуб прикрыт, и скандала не будет.

Тем более в офисе "блаугранас" заранее предвидели риск, что городской совет может затянуть с разрешением на перезапуск "Камп Ноу", который на стартовом этапе будет иметь только 27 тысяч мест.

А пока приходится латать дыры тем, что есть. Во вторник утром на "Стадионе Йохана Кройфа" уже кипела работа — ставили камеры для технологии определения гола и VAR. Здесь никаких лазеек в регламенте: без этого нельзя.

"Барселона", несмотря на все задержки, в своем официальном сообщении о матче с "Валенсией" сделала вид, что держит ситуацию под контролем. Ключевая фраза — "надеемся открыть новый дом в ближайшие даты". В переводе на человеческий язык это означает: "мы и сами не знаем, когда вернемся домой, но должны выглядеть уверенно".

План Б у них действительно есть. Если процесс реконструкции снова затянется (а он продлится как минимум до октября 2026 года), команда может вернуться на Олимпийский стадион. Доступ туда уже обеспечен до конца февраля, поэтому двери "временного дома" остаются открытыми.

Более того, по информации RAC1, "Барса" получила зеленый свет от УЕФА на проведение части матчей основного этапа Лиги чемпионов именно на "Олимпийском" — с возможностью впоследствии сменить арену. И это при том, что регламент УЕФА позволяет такое только на стадии плей-офф. То есть клубу фактически дали специальное исключение.

С одной стороны, удобно, а с другой — "Барса" до сих пор живет в реальности, где временное всегда рискует стать постоянным.

