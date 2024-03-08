Фиорентина победила Маккаби в суперрезультативной игре: результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций

Сегодня, 7 марта, в 1/8 финала Лиги конференций по футболу состоялось восемь игр.

Матчи -ответы будут проведены 14 марта.

Лига конференций 1/8 финала, первый матч 7 марта

Аякс — Астон Вилла 0:0

Молде — Брюгге 2:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 43 Стеневик, 1:1 — 84 Де Куйпер, 2:1 — 90+2 Гульбрандсен

Олимпиакос — Маккаби (Тель-Авив) 1: 4 (1:3)

Голы: 0:1 — 4 Захави, 0:2 — 9 Шахар, 1:2 — 13 Эль-Кааби, 1:3 — 30 Захави, 1:4 — 74 Перец

Штурм — Лилль 0:3 (0:1)

Голлы: 0:1 — 28 Дэвид, 0:2 — 51 Дэвид, 0:3 — 71 Жегрова

Динамо (Загреб) — ПАОК 2:0 (1:0)

Голы: 1: 0 — 37 Петкович, 2:0 — 71 Петкович

Маккаби (Хайфа) — Фиорентина 3:4 (2:1)

Голы : 0:1 — 2 Нзола, 1:1 — 12 Сек, 2:1 — 29 Кинда, 2:2 — 58 Бельтран, 3:2 — 67 Халайли, 3:3 — 73 Мандрагора, 3:4 — 90+5 Барак

Рояль Унион — Фенербахче 0:3 (0:1)

Голлы: 0:1 — 20 Бачуай, 0:2 — 84 Остервольде, 0:3 — 90+4 Тадич

Серветт — Виктория 0:0

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).

Также в этот день состоялись 7 матчей аналогичной стадии Лиги Европы.

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