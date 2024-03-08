Риккардо: Я попадал в трафик и не мог войти в ритм

Лучшим из гонщиков RB во второй тренировке Гран При Саудовской Аравии оказался Юки Цунода, показавший одиннадцатое время. Японский гонщик доволен машиной и рассчитывает на выход в финал квалификации.

Его напарник Даниэль Риккардо в протоколе сессии расположился на девятнадцатой строчке. Австралиец рассказал, что ему помешал трафик и пожаловался на странное поведение шин.

Юки Цунода (11-й): «В целом день прошёл неплохо. Остаётся несколько областей, над которыми ещё предстоит поработать, но с точки зрения баланса машина в порядке. Данные, которые мы собрали в обеих тренировках, очень важны и помогут нам отыграть время в пятницу.

На прошлой неделе в Бахрейне мне не хватило всего семи тысячных, чтобы выйти в финал квалификации. Это показывает, насколько плотная борьба, но и это же позволяет команде и мне оставаться мотивированными и сосредоточенными.

Предстоит ещё скорректировать настройки, а затем сложить вместе все составляющие в квалификации и в субботней гонке. Посмотрим, как мы справимся».

Даниэль Риккардо (19-й): «Вторую тренировку сегодня можно разделить на две половины. На первом комплекте мягкой резины мы были конкурентоспособны, но когда я перешёл на второй, начались сложности. Причём состояние трассы улучшалось, и все остальные ехали всё быстрее, но мне не удавалось улучшить время из-за того, что я попадал в трафик и никак не мог войти в ритм.

Что было со вторым комплектом резины, для меня остаётся загадкой, и мы должны всё изучить. Но если вспомнить, как машина вела себя на первом комплекте, то мы не должны испытывать особой тревоги.

Вечером постараемся понять, как действовать, чтобы добиться улучшений. Если говорить о завтрашнем дне, то пока сложно прогнозировать его итоги, поскольку сегодня результаты очень плотные.

Эта трасса сильно отличается от бахрейнской, здесь другие характеристики покрытия, поэтому и поведение шин иное. Но трасса классная, поэтому завтрашняя квалификация должна пройти весело».

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