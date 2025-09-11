Штайнер объяснил, почему купил команду MotoGP

На прошлой неделе стало известно, что бывший руководитель команды Haas Формулы 1 Гюнтер Штнайнер приобрёл команду Tech3, выступающую в MotoGP. По условиям сделки Штайнер в 2026-м займёт должность генерального директора, а его партнёр по бизнесу Рикард Коулман станет руководителем команды.

В свежем интервью Штайнер объяснил, почему решил продолжить карьеру в MotoGP вместо возвращения в Формулу 1.

«Почему я не занялся ещё одним проектом в Формуле 1? Меня всегда интересовала MotoGP, но у меня никогда не было времени на эту серию, – рассказал Гюнтер Штайнер. – Я много лет провёл в Формуле 1, и считаю, что на данной стадии этого достаточно. Я всегда хотел попробовать что-то новое, и я всегда любил вызовы. В своё время я переехал в США, ещё будучи в Формуле 1, чтобы основать команду в NASCAR.

Формула 1 – фантастическая серия, но не единственная, чем можно заниматься в автоспорте. Как я сказал, мне нравятся вызовы, я люблю пробовать в жизни что-то новое. Когда мы только начинали думать о MotoGP, я задал себе вопрос: «Сможем ли мы это сделать?» И мы это сделали».

