Тайсон Фьюри рассказал, кому перейдет корона бокса после ухода Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира Тайсон Фьюри отреагировал на зрелищную победу Мозеса Итаумы в Эр-Рияде.

«Мозес Итаума – будущее бокса. Я уже говорю вам это годами», – написал Фьюри в Инстаграме.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua