Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Букмекеры снизили коэффициент на победу Усика за месяц до этого боя. Украинец является фаворитом боя, на него дают коэффициент 1,52 (хотя месяц назад был 1,61). На победу Тайсона Фьюри коэффициент вырос до 2,82, а на ничью – 17,5.

Букмекеры ожидают, что бой пройдет снова всю дистанцию (12 раундов), на это коэффициент – 1.57, а на досрочную победу одного из боксеров – 2.31.

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

sport.ua