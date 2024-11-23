Расселл: Поул стал настоящим сюрпризом

Джордж Расселл в третий раз в сезоне выиграл квалификацию, причём в весьма непростых условиях на городской трассе в Лас-Вегасе, где неважное сцепление, высокие скорости и очень близко стены. Его напарнику, Льюису Хэмилтону, в решающий момент не удалось избежать ошибок и проехать хороший круг, поэтому семикратный чемпион мира будет стартовать только десятым.

Джордж Расселл (1-й): «Если честно, перед началом уик-энда мы вообще не думали о поуле, но невероятно здорово, что смогли вновь выиграть квалификацию. Весь уик-энд мы показывали отличную скорость, и перед последней попыткой в финальной сессии я понимал, что именно от этого круга всё зависит, а что происходило перед этим, уже не столь важно.

На моём первом круге произошёл довольно острый момент, после чего пришлось менять переднее крыло. В тот момент я даже подумал, что до конца квалификации мы можем и не дотянуть.

Впрочем, я был уверен себе, в своих силах и знал, что если удастся проехать нормальный круг, то смогу пробиться в первый ряд. Но поул – это невероятное достижение, и теперь надо всё детально проанализировать и понять, почему в этот уик-энд мы едем так быстро. И хотя поул стал настоящим сюрпризом, надо постараться в полной мере им воспользоваться и победить в завтрашней гонке».

Льюис Хэмилтон (10-й): «Ситуация какая есть, такая и есть. До квалификации уик-энд складывался неплохо, поэтому в завтрашней гонке постараюсь выложиться по максимуму. И поздравляю Джорджа с поулом!

Погодные условия нам очень подходят, в Лас-Вегасе весь уик-энд стоит прекрасная прохладная погода. При этом в гонке я стартую довольно далеко от первых рядов, поэтому посмотрим, чего я смогу добиться.

Деградация станет ключевым фактором, от которого будет зависеть ход завтрашней гонки, ведь прошлогодний Гран При Лас-Вегаса был богатым на разные события, поэтому заранее трудно загадывать».

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