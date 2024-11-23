Клипперс обыграли Сакраменто, Даллас победил Денвер в регулярном чемпионате НБА

Украинец Лэнь минувшей ночью на площадке не появился
В ночь на 23 ноября состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сакраменто Кингз уступили Лос-Анджелес Клипперс — 88:104. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь на площадке не появился.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Бостон Селтикс — 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)
Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс — 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)
Нью-Орлеан Пеликанс — Голден Стэйт Уорриорз — 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)
Милуоки Бакс — Индиана Пэйсерс — 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)
Хьюстон Рокетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)
Чикаго Буллз — Атланта Хокс — 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)
Денвер Наггетс — Даллас Маверикс — 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)
Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто Кингз — 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)