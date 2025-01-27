Эдди ХИРН: «Ждем победителя. Джошуа проведет бой за титул чемпиона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа – Дюбуа

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о потенциальных соперниках для бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа:

«В центре нашего внимания остается пояс чемпиона мира в хевивейте. Очевидно, что все ждут 22 февраля, когда состоится поединок Даниеля Дюбуа и Джозефа Паркера. Мы ждем победителя, тогда Джошуа проведет бой за титул. Будем внимательно следить за этим.

Но мы понимаем, что могут возникнуть разные ситуации и придется искать другого соперника. С коммерческой точки зрения есть смысл организовать встречу с Деонтеем Уайлдером. Этот бой обязательно нужно посмотреть всем болельщикам. Главная цель – чемпионство в супертяжелом весе, но мы рассматриваем все возможные варианты», – подытожил Хирн.

Ранее сообщалось, что британский промоутер сделал прогноз на бой украинского чемпиона Дениса Беринчика.

sport.ua