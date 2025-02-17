Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший чемпион мира в хевивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

«Усик однозначно должен войти в тройку лидеров. Он всегда в форме, он не ищет оправданий и, знаете, Усик упорно работает. Это то, в чем заключается жизнь, это то, что ты пытаешься показать бойцам. Он одерживал хорошие победы, у него замечательный рекорд – 23:0», – отметил Холифилд.

Ранее легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд высказался о будущем украинского боксера Александра Усика.

sport.ua