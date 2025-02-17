Старая синьора все ближе к топ-3. Ювентус – Интер 1:0. Обзор матча

"Нерадзурри" из 17 ударов только 2 направили в створ. У “зебр” было больше опасных моментов у ворот соперника. Янн Зоммер спас ломбардийцев в семи эпизодах, поэтому зрителям пришлось подождать изменения в счете.

Подопечные Мотты поднимаются на 4-ю строчку (46 очков) и 23 февраля посетят "Кальяри". "Змеи" остаются вторыми (54 балла). Впереди домашний поединок с "Венецией".

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Смотрите обзор матча 25 тура Серии А

Турин. Allianz Stadium, 41 361 зритель

Ювентус – Интер 1:0

Гол: Консейсау, 74

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