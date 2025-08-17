Браун: Стараемся оттянуть день, когда не сможем побеждать

Зак Браун, в прошлом профессиональный гонщик, в своё время выступавший по обе стороны Атлантики, завершил эту часть карьеры в автоспорте уже четверть века назад, хотя по-прежнему выступает в гонках исторических машин.

Но более серьёзных успехов он добился в бизнесе, и тесные деловые связи с миром Формулы 1 позволили ему в 2016 году стать исполнительным директором McLaren Racing. В тот период некогда знаменитая команда испытывала серьёзные сложности, кризисные явления затрагивали все области её деятельности – и спортивную, и коммерческую.

Что было дальше, все знают: Брауну постепенно удалось сначала приостановить негативные процессы, а затем добиться перелома ситуации, и в 2024 году McLaren вновь, после долгого перерыва выиграла Кубок конструкторов. В этом сезоне она повторит тот успех и дополнит его чемпионским титулом, который достанется одному из её гонщиков.

«У меня не было опыта руководства командой Формулы 1, тем более такой крупной, как McLaren, – признал Браун в интервью американскому изданию Racer в дни гоночного фестиваля Monterey Reunion в Калифорнии. – Но я знал людей, ведь дело не в технологиях, а всегда именно в людях. А также в общей культуре коллектива, в умении слаженно работать. Тогда энергия и страсть каждого сливаются в единый поток.

Мы умеем работать сообща и трудимся по-настоящему упорно и напряжённо. Формула 1 – это спорт, поэтому, с одной стороны, мы соперничаем друг с другом, с другой, нас тревожит память о тех временах, когда мы не могли претендовать на победы. Именно это нас ежедневно мотивирует, подгоняет совершенно сумасшедшим образом, и мы хотим максимально оттянуть тот день, когда не сможем выигрывать квалификации и гонки.

Надеюсь, когда этот день настанет, а он неизбежно настанет, такова реальность спорта, то мы с первого места переместимся на второе, а не откатимся сразу на 10-е. А также будем надеяться, что и на втором не застрянем надолго.

Но уровень соперничества в Формуле 1 такой, что даже самая плохая команда чемпионата – на самом деле отличная гоночная команда, и я это всем говорю.

Теперь мы стремимся добиться таких же успехов в IndyCar с нашей командой Arrow McLaren. Там мы тоже делаем ставку на командный дух, на людей, на профессиональное товарищество, стараемся сделать команду сильнее, хотя и до нас она была сильной, именно поэтому мы её в своё время приобрели. Недавно мы справили новоселье, переехали на новую базу, и всё это меня очень вдохновляет.

Мы постепенно выходим на более высокий уровень, Пато О’Вард занимает 2-е место в чемпионате, и наши гонщики могут завершить сезон на втором или третьем местах, может быть, на четвёртом, но мне нравится, что Кристиан Лундгард тоже начал побеждать в гонках. В общем, я уверен, что эта команда тоже на правильном пути».

В этом году в McLaren Racing заявили о намерении вернуться в высшую категорию гонок на выносливость и создать собственный гиперкар. McLaren остаётся единственной командой в истории автоспорта, завоевавшей «Тройную корону», т.е. побеждавшей в Монако, Indy 500 и «24 часах Ле-Мана».

«Но всё это было в разные годы, а теперь я намерен постараться выиграть все эти три гонки в один и тот же год!» – весело добавил Зак Браун.

