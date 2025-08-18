Примера. Эспаньол – Атлетико 2:1. Пере Милья приносит сенсационную победу

4

Первый тайм матча между "Эспаньолом" и "Атлетико" оказался довольно интересным, однако гости выглядели более убедительно и смогли воплотить свое преимущество в забитый мяч. Команды активно начали встречу и уже на 5-й минуте Марко Дмитрович был вынужден спасать свою команду, вовремя выйдя на перехват. "Атлетико" действовал более агрессивно и пытался создавать опасные моменты через фланги и стандартные положения.

Самые острые эпизоды произошли у ворот "Эспаньола", один из таких случился благодаря Конору Галлагеру, который отдал роскошную передачу на Альвареса, но тот не сумел обыграть защиту соперника. Впоследствии Давид Ганцко после подачи с углового выиграл воздух, однако его удар головой пришелся прямо в руки голкиперу. Впрочем, на 37-й минуте звездный момент наступил: после нарушения правил вблизи штрафной Леандро Кабрерой к мячу подошел Хулиан Альварес. Аргентинец выполнил безупречный штрафной — мощный удар попал в левую "девятку", оставив Дмитровича без шансов — 0:1.

"Эспаньол" ответил несколькими перспективными атаками. Особенно выделялся Роберто Фернандес, который заставил Яна Облака продемонстрировать свою реакцию. Еще одну опасную попытку предпринял Эспосито, но и в этот раз словенский голкипер был на высоте. Хозяева пытались развивать игру через контроль мяча и короткие передачи, однако оборона мадридцев действовала дисциплинированно.

Конец тайма прошел в жесткой борьбе. На 42-й минуте желтую карточку получил Джонни Кардосо, а уже перед перерывом игра останавливалась из-за травмы Поля Лосано. В целом первый тайм прошел под доминированием "Атлетико" и хозяевам нужно было менять игру во второй половине матча.

Второй тайм матча между "Эспаньолом" и "Атлетико" превратился в настоящую драму. Команды активно вошли в игру после перерыва, и уже на стартовых минутах хозяева имели шанс сравнять счет — Пуадо пробивал головой с близкого расстояния, но Облак совершил феноменальный сейв. "Атлетико" ответил моментом Хулиана Альвареса, который на 58-й минуте попал в штангу. Это был сигнал, что мадридцы готовы закрепить свое преимущество, но события развивались иначе.

Ближе к середине тайма "Эспаньол" заиграл активнее, заставив защиту гостей фолить. Серия стандартов принесла результат и уже на 73-й минуте Мигель Рубио первым оказался на добивании после навеса и пробил точно в угол — 1:1. Атмосфера на стадионе мгновенно изменилась, и команда Маноло Гонсалеса почувствовала, что может вырвать больше.

Гости пытались вернуть контроль. Симеоне освежил игру заменами, выпустив Гризманна, Распадори и Серлота, однако хозяева, окрыленные поддержкой трибун, продолжали давить. Уже совсем скоро их настойчивость принесла плоды: на 85-й минуте свежий Пере Милья завершил атаку точным ударом и вывел "Эспаньол" вперед — 2:1.

В заключительных минутах "Атлетико" бросил все силы на атаку, но оборона "Эспаньола" выстояла. Матч завершился победой хозяев, которые показали характер и вырвали три очка в таком важном матче. Для мадридцев это досадный провал, ведь на старте сезона поражения от "средняка" лиги точно не добавляют уверенности.

Ла Лига. 1-й тур

Стадион: "Эстади-Корнелья-Эль-Прат" (Курналя-да-Любрагати)

"Эспаньол" – "Атлетико" – 2:1

Голы: Альварес (37), Рубио (73), Пере Милья (84)

Эспаньол: Дмитрович — Эль-Хилали, Калеро (Рубио, 66), Кабрера, Ромеро — Эспосито, Лосано — Хофре (Долан, 46), Терратс Гарсия (46), Пуадо — Фернандес Хаэн

Атлетико: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджери — Галлагер (Барриос, 46), Джонни (Коке, 46) — Симеоне, Баена (Гризманн, 68), Альмада (Распадори, 68) — Альварес Рикардо (Серлот, 82)

Предупреждения: Калеро (54) Эль-Хилали (76) — Джонни (42), Ле Норман (67), Льоренте (72),

