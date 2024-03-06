Жена Овечкина рассказала о своем отношении к рекорду Гретцки

Настасия и Александр Овечкины. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» высказалась о возможности своего мужа Александра побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

— Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной. Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном билборде Марию Шарапову, она рекламировала часы. И у меня в тот момент возникла такая гордость — как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей, русской девушки висит в другой стране, на другом континенте и все ее знают.

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются — мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну! Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!

— Овечкин всегда крайне сдержанно комментирует эту тему.

— Он не любит забегать вперед. Всегда говорит: «Поживем — увидим».

— В 2016-м мы с ним разговаривали, и он говорил, что это невозможно. В 2019-м уже тональность сменилась — именно на «поживем — увидим».

— Да, несколько лет назад никто действительно не думал, что это возможно, учитывая, как изменился хоккей, как выросли скорости, насколько объемнее стала экипировка вратарей. Не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы это понимать. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Главное — чтобы здоровье было.

Полностью интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».

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