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Футбол

Серия А. Тяжелейший камбек Ромы дома против новичка

Артем Довбик на этот раз не забил

Серия А. Тяжелейший камбек Ромы дома против новичка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Серия А. Шестой тур

    Рим. "Стадио Олимпико"

    "Рома" – "Венеция" 2:1

    Голы: Кристанте 74, Писилли 83 – Похьянпало 44

    "Рома": Свилар, Манчини (Бальданци 58), Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне (Писилли 58), Кристанте, Эль-Шаарави, Суле (Эрмосо 85), Лоренцо Пеллегрини (Паредес 80), Довбик

    "Венеция": Йоронен, Идзес, Свобода, Хапс, Кандела (Гиткьер 84), Николусси Кавилья (Андерсен 77), Эллертсон (Думбия 77), Дзампано, Ористаньо (Чрнигой 77), Бузио, Похьянпало (Раймондо 85)

    Предупреждения: Кристанте 90 – Идзес 39, Кандела 67

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    Комо. "Джузеппе Синигалья"

    "Комо" – "Эллас Верона" 3:2

    Голы: Кутроне 43, 72, Белотти 89 – Лазович 53 (пен.), Ламбурд 90+3

    Удаление: Суслов 64 (Э, вторая желтая)

    www.ua-football.com

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