Серия А. Тяжелейший камбек Ромы дома против новичка

Артем Довбик на этот раз не забил
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Серия А. Шестой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" – "Венеция" 2:1
Голы: Кристанте 74, Писилли 83 – Похьянпало 44
"Рома": Свилар, Манчини (Бальданци 58), Ндика, Анхелиньо, Челик, М. Коне (Писилли 58), Кристанте, Эль-Шаарави, Суле (Эрмосо 85), Лоренцо Пеллегрини (Паредес 80), Довбик
"Венеция": Йоронен, Идзес, Свобода, Хапс, Кандела (Гиткьер 84), Николусси Кавилья (Андерсен 77), Эллертсон (Думбия 77), Дзампано, Ористаньо (Чрнигой 77), Бузио, Похьянпало (Раймондо 85)
Предупреждения: Кристанте 90 – Идзес 39, Кандела 67
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Комо. "Джузеппе Синигалья"
"Комо" – "Эллас Верона" 3:2
Голы: Кутроне 43, 72, Белотти 89 – Лазович 53 (пен.), Ламбурд 90+3
Удаление: Суслов 64 (Э, вторая желтая)