Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC американец Шакур Стивенсон поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю Фьюри выиграет реванш, кто хочет поставить на это кусок хлеба – звоните мне! Пока он в форме, это будет легко! Усик – один из сильнейших боксеров, которых я когда-либо видел, если честно, но если Тайсон Фьюри будет в лучшей форме и настроится на бой – он точно победит Усика», – сказал Шакур.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua