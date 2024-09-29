Юки Цунода на Тайване дымил не только резиной

Вполне вероятно, что Юки Цунода мечтает в следующем году пилотировать машину Red Bull Racing, но такая возможность представилась ему уже сейчас, хотя закончилось всё не лучшим образом.

В этот уик-энд Юки принимал участие в показательных выступлениях Red Bull, проходивших на Тайване при большом скоплении публики. Японский гонщик пилотировал машину RB8 с 2,4-литровым атмосферным двигателем Renault V8, на которой Себастьян Феттель в 2012 году выиграл свой третий чемпионский титул.

Цунода с удовольствием гонял по импровизированной уличной трассе, дымил резиной, крутя «пончики», но что-то пошло не так, и дым повалил уже из машины, а в задней части RB8 показались языки пламени.

Понятно, что хотя огонь был быстро потушен, демозаезды пришлось прекратить, но похоже, что это не особо сказалось на настроении Юки.

«Это было невероятно здорово, спасибо всем вам за такую поддержку! – сказал Цунода, обращаясь к зрителям, и это было в эфире тайваньского телеканала TVBS News. – Вижу, что многие размахивают флагами, машут руками, и надеюсь, что вы получили удовольствие от первых гастролей Формулы 1 на Тайване.

Я старался и уверен, что вы оценили звук этого мотора! На самом деле я впервые пилотировал такую машину с двигателем V8, и мне это тоже понравилось!»

После 18 этапов сезона Юки занимает 12-е место в личном зачёте чемпионата мира, а начиная с Гран При США у него сменится напарник: за рулём второй машины RB теперь будет выступать Лиам Лоусон.

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