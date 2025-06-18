Вольфф: Задача команды – установить правила

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает контроль команды над гонщиками, ведущими борьбу за титул, одним из важных факторов успеха.

Тото Вольфф: «Гонщиков с молодёжных серий приучают к тому, что каждый сам за себя, а напарник, выступающий на такой же машине – это главный соперник. Бороться с таким подходом сложно. Задача команды в том, чтобы установить правила, донести до гонщиков принципы «как мы будем это делать».

Поначалу вы можете использовать аргумент, что очки нужны команде для борьбы в Кубке конструкторов, но всё осложняется, если победа в Кубке уже гарантирована.

В McLaren сложная ситуация с пилотами, у Оскара и Ландо другой характер, чем у тех гонщиков, которые прежде оказывались в таком положении. Здесь чужой опыт не поможет. Чтобы найти решение, нужен сильный менеджмент, но мы в своё время учились на ходу, и я уверен, что в McLaren тоже справятся с этой задачей».

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