Формула E: Первая победа McLaren

Четвёртый этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях проходил на городской трассе в Сан-Паулу, для которой характерны длинные прямые отрезки и медленные повороты, их соединяющие.

Квалификацию выиграл Паскаль Верляйн, гонщик заводской команды Porsche, и для него это уже второй поул в сезоне. Стартовал он отлично и сразу попытался создать отрыв, но Стоффель Вандорн, в этом году выступающий за DS Penske, ему это не позволил и вплотную преследовал немца. А вот напарник Вандорна, двукратный чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь, не удержал третью позицию и пропустил вперёд Митча Эванса, гонщика Jaguar.

Но и тот надолго не ней не задержался, его опередил Антониу Феликс да Кошта, напарник Верляйна. Причём на третьем круге португалец атаковал и Вандорна и вышел на вторую позицию. Но Паскаль активировал режим Attack Mode, для чего съехал с траектории, и в лидеры гонки вышел да Кошта.

Вандорн избрал такую же тактику, а за ним и да Кошта, поэтому на первую позицию поднялся Сэм Бёрд, гонщик McLaren, стартовавший с 5-й позиции. Антониу ехал следом, за ним держался его напарник. Четвёртую позицию занимал Эванс, а уже позади него ехал Вернь.

Когда режим повышенной мощности решил активировать и Бёрд, на первую позицию вернулся да Кошта. Но тут на трассе появились жёлтые флаги и выехал электромобиль безопасности. Это произошло из-за того, что на трассе после инцидента с участием Ника Кэссиди, гонщика Jaguar и прошлогоднего вице-чемпиона, и Лукаса ди Грасси, выступающего за ABT Cupra, произошёл контакт, после чего маршалам пришлось убирать с асфальта и с обочин довольно крупные обломки.

На 9-м круге гонка возобновилась. Рестарт лучше всех провёл Митч Эванс и захватил лидерство, его преследовал Сэм Бёрд, третим ехал да Кошта. Но этот порядок поменялся уже на следующем круге, когда Эванс активировал Attack Mode, из-за чего пропустил британца вперёд. Разумеется, он рассчитывал быстро отыграться, и это ему удалось.

Митч вновь ехал впереди, на вторую позицию пробился Антониу Феликс да Кошта, однако вскоре оба свернули в зону активации Attack Mode и вперёд вышел Джейк Деннис, гонщик Andretti, действующий чемпион мира.

Его вплотную преследовал Сэм Бёрд, за которым ним ехал Эванс и тоже явно готовился вновь штурмовать первую позицию. Деннис вскоре уступил её Бёрду, поскольку тоже активировал режим повышенной мощности, но тут на трассу опять выехал автомобиль безопасности. На этот раз из-за аварии Кэссиди. Новозеландский гонщик Jaguar сошёл с дистанции после сильного контакта с отбойником, в результате которого его машина лишилась не только части аэродинамического обвеса, но и одного из колёс.

На 20-м круге дали рестарт, Бёрд сохранил лидерство, его преследовал Эванс, а третьим ехал Верляйн. На 4-ю позицию вышел Деннис, и это ему удалось за счёт дерзкого обгона да Кошты, который британец провёл в шпильке. Правда, между их машинами произошёл контакт, но лёгкий, поэтому всё обошлось без последствий.

На 24-м круге Верляйн перешёл к активным действиям и попытался атаковать Эванса, но тот удержал 2-ю позицию. За пять кругов до финиша на трассе вновь вывесили жёлтые флаги – из-за того, что в 1-м повороте остановилась машина Нико Мюллера, но её быстро эвакуировали, и гонка возобновилась в нормальном режиме.

Вскоре после рестарта Эванс атаковал Бёрда и вышел в лидеры, применив свою излюбленную тактику – выжидать до последних кругов, после чего демонстрировать всё, на что он способен. При этом были некоторые сомнения, что Сэм сможет контратаковать, поскольку заряд его батарей был меньше, чем у Митча.

Третьим ехал Деннис и тоже не особо беспокоился по поводу заряда батарей, поскольку и у него он был больше, чем у Бёрда. Следовательно, можно было ожидать, что Джейк атакует гонщика McLaren, однако Сэм не только оборонялся, но и даже пытался угрожать лидеру.

В этот момент стало известно решение дирекции гонки добавить к изначальной дистанции три круга, которые пелотон провёл за сейфти-каром. С одной стороны, эта новость не радовала Бёрда, тем более его предупредили по радио, что машина перегревается. С другой, сдаваться он не собирался и продолжал прессинговать Эванса. Команда повторила тревожное сообщение о необходимости охладить машину, но Сэм был настроен предельно воинственно и вплоть до последнего круга продолжал атаковать лидера. Как он сказал после финиша: «Я понял: или сейчас, или никогда!»

Как ни удивительно, буквально в последнем повороте ему действительно удалось опередить Эванса за счёт совершенно головоломного обгона. Напомним, что Митч – один из лучших мастеров не только атаки, но и защиты, но на этот раз опыт и решительность позволили Бёрду прорвать линию обороны новозеландца. И его победа не только стала первой для McLaren в этом чемпионате, но и первым подобным достижением для электромобиля третьего поколения с силовой установкой Nissan.

Конечно, Митчу Эвансу было обидно лишиться победы на последних метрах дистанции, но Формула E славится своей непредсказуемостью – и все, кто следил за событиями гонки в Сан-Паулу стали свидетелями очередного такого примера.

Но это была не единственная неожиданность, произошедшая в последние секунды гонки: Оливер Роулэнд, гонщик заводской команды Nissan, совершил резкий рывок, что позволило ему опередить сразу и Денниса, и Верляйна, увлечённых борьбой между собой.

Надо отметить, что гонщиков первой тройки на роскошном электромобиле Porsche Taycan на церемонию награждения вёз Фелипе Масса.

Поскольку для Бёрда это первый подиум в сезоне, а предыдущие результаты были не столь яркими, то в личном зачёте он пока на 6-м месте. На 5-м – Эванс, который тоже впервые в сезоне финишировал в тройке призёров, а лидировать продолжает Ник Кэссиди, и это несмотря на сегодняшний сход. На вторую строчку поднялся Паскаль Верляйн, занявший в Сан-Паулу 4-е место. Третью занимает Джейк Деннис.

Следующий этап Формулы E состоится черед две недели в Токио – японской столице предстоит впервые принимать гонку электрической серии.

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