Пришел человек с перегаром и начал что-то нам рассказывать: Будковский и Кравец – о стычке в матче Оболонь – Полесье

ФК Оболонь

Футболисты житомирского Полесья Филипп Будковский и Василий Кравец сообщили, что стычку в матче 21 тура Украинской Премьер-лиги Оболонь — Полесье (1:0) спровоцировал пьяный работник киевского клуба.

Соответствующее заявление игроки сделали в комментарии для FootballHub.

«Когда люди, работающие в структуре, говорят такие непристойные вещи о нашей команде, то я думаю, что у каждого могут быть эмоции. Если уважает себя клуб, то зачем такие люди, которые говорят плохие слова, хотят сражаться , провоцируют. Ну выиграли, мы их поздравляем, но такие вещи говорить нельзя», — сказал Будковский.

«Человек из Оболони пришел пьяный и начал что-то рассказывать. Я считаю, это уровень области, так не должно быть, что пьяный человек может попасть на стадион, из тренерского штаба или кто это. Просто что-то сказал пацанам, с перегаром пришел, начал что-то рассказывать, пацаны начали ему отвечать. Так все и было», — добавил Кравец.