Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Американский боксер наилегчайшего веса Джесси Родригес (20-0, 13 KO) после досрочной победы над мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (44-4, 28 KO) поднялся с девятой позиции на пятую, вытеснив из топ-5 Артура Бетербиева.

Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Александр Усик (22-0, 14 KO) Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) Джесси Родригес (20-0, 13 KO) Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО) Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) Эррол Спенс (28-1, 22 KO) Дзунто Накатан​и (27-0, 20 КО)

sport.ua