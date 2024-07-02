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Бокс

Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Американский боксер наилегчайшего веса Джесси Родригес (20-0, 13 KO) после досрочной победы над мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (44-4, 28 KO) поднялся с девятой позиции на пятую, вытеснив из топ-5 Артура Бетербиева.

Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

  1. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Александр Усик (22-0, 14 KO)

  2. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)

  3. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)

  4. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)

  5. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Джесси Родригес (20-0, 13 KO)

  6. Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
  7. Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)

  8. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)

  9. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Эррол Спенс (28-1, 22 KO)

  10. Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

    Дзунто Накатан​и (27-0, 20 КО)

sport.ua

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