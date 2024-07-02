Есть изменение в топ-5. The Ring обновил рейтинг P4P

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Американский боксер наилегчайшего веса Джесси Родригес (20-0, 13 KO) после досрочной победы над мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (44-4, 28 KO) поднялся с девятой позиции на пятую, вытеснив из топ-5 Артура Бетербиева.
Отметим, что Александр Усик остался на лидирующей позиции.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring
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Александр Усик (22-0, 14 KO)
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Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO)
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Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO)
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Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO)
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Джесси Родригес (20-0, 13 KO)
- Артур Бетербиев (20-0, 20 КО)
- Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО)
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Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО)
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Эррол Спенс (28-1, 22 KO)
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Дзунто Накатани (27-0, 20 КО)