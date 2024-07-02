63 млн на рік Тейтума – вражає. А скільки з них залишиться після податків?

Вночі 2 липня у мережі вибухнула справжнісінька сенсація – Джейсон Тейтум підписав з «Бостоном» новий п’ятирічний контракт на 314 мільйонів доларів.

Цифра у 62,8 мільйони на рік справді вражає, але чи задумувалися ви, що баскетболіст і близько не побачить повну суму на своєму банківському рахунку. Він отримуватиме ці гроші у штаті Массачусетс і сплачуватиме податки за місцевими законами.

Американські користувачі у мережі вже підрахували, що після всіх обов’язкових податкових витрат, у Джейсона Тейтума залишатиметься лише 25,2 млн «на руки»:

Фото: The Boston

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