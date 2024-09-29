Пекин. Бу Юньчаокэтэ вторую неделю подряд вышел в четвертьфинал, Алькарас разгромил Грикспора

Результаты матчей воскресенья на турнире ATP 500 в столице Китая

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Лоренцо Музетти (Италия, 6) 6:2, 6:4

Карен Хачанов (-, 7) – Франсиско Серундоло (Аргентина) 7:6(4), 7:6(9)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:1, 6:2

Бу Юньчаокэтэ (№96 ATP) впервые в карьере обыграл теннисиста, входящего в топ-20 мирового рейтинга. Китайский теннисист сыграет свой второй четвертьфинал на уровне ATP. Его соперник определится в понедельник по итогам матча между Андреем Рублёвым и Алехандро Давидовичем Фокиной.

Карлос Алькарас менее чем за час обыграл Таллона Грикспора и одержал пятую победу в шести встречах с нидерландским игроком. Дальше испанец сыграет против Карена Хачанова, которого обыграл в трёх предыдущих матчах.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua