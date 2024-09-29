Льюис Хэмилтон мечтает о семейной жизни

Так получилось, что сегодня у нас будет не один текст на матримониальные темы, не вполне типичные для нашего издания, а целых два. Льюис Хэмилтон в интервью The Times, старейшей газете Великобритании, признался, что мечтает о семейной жизни, на которую сейчас у него просто нет времени. Но он надеется, что когда-нибудь осуществится и эта мечта, хотя, вероятно, ещё не скоро.

Тем более, пока у него нет избранницы, и он, что называется, даже «не состоит в отношениях».

«Однажды настанет день, когда я не смогу выступать на таком уровне, на каком выступаю сейчас, – поделился сэр Льюис, который в начале следующего года отметит 40-летие. – У одного из моих лучших друзей совсем недавно родился ребёнок, и я вижу, что он безумно счастлив…

В будущем для всего этого появится и время, и место, и я в предвкушении этого периода жизни. Но сейчас меня ждут ещё кое-какие дела».

Также в этом интервью Хэмилтон признался, что перед каждой гонкой молится, чтобы никто не пострадал: «Риск аварий меня не пугает, но мы всё-таки гоняем на безумных скоростях, это нужно учитывать, это требует соответствующего уважения. Поэтому я, когда провожу время с семьёй, с мамой, вполне отдаю себе отчёт: может, это последний раз, когда я её обнимаю?

Ведь ответ не знает никто, и никаких гарантий нет…»

Со следующего сезона Льюис Хэмилтон будет выступать за Ferrari, с которой семикратного чемпиона мира связывает двухлетний контракт.

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