Команда с участием украинца. Назван лучший стадион чемпионата Португалии

Назван лучший стадион чемпионата Португалии.

Домашний стадион "Бенфики" "Эштадиу да Луж" признан лучшим по результатам голосования делегатами и матч-центром португальской лиги. Он получил оценку 4,97 баллов из 5. Стадион признаётся лучшим третий сезон подряд.

На втором месте оказался стадион "Порту" "Драгау", получившим 4,91 балл. Третьим стал стадион "Спортинга" "Жозе Алвалад", который набрал 4,80 баллов.

По словам источника, оценка включает в себя такие параметры, как доступность, мероприятия до и после игры, пространство для социальных сетей, звуковая установка, предоставление услуг гостевым командам и чистота.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бенфика" закончила чемпионат Португалии в сезоне 2024/25 на втором месте.

www.ua-football.com