Фьюри есть, где Усик? Опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Накануне интригующего противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри издание GiveMeSport опубликовало рейтинг самых богатых боксеров в истории этого вида спорта.

Специалисты оценили показатель «net worth» – это «чистая стоимость» или «чистый капитал», то есть речь идет о величине богатства спортсмена. «Net worth» рассчитывается как стоимость всего имущества в собственности за минусом долгов и обязательств.

Возглавил рейтинг бывший чемпион мира Флойд Мейвезер, состояние которого оценивается в 400 млн долларов. Второе место занял легендарный боксер Джордж Форман (300 млн долларов). Интересно, что в рейтинге не оказалось украинского чемпиона Александра Усика, однако в десятке нашлось место его сопернику – британцу Тайсону Фьюри.

Рейтинг самых состоятельных боксеров в истории (по состоянию на 2024 год):

sport.ua