Схоже, що Майкл Джордан реально приймав стероїди

Колишній гравець НБА у своєму подкасті вирішив відповісти хейтерам Леброна Джеймса, які звинувачують форварда «Лейкерс» у вживанні заборонених препаратів.

Аренас не звинувачував Джордана безпосередньо у прийомі стероїдів, але згадав інцидент, коли той зіграв із ним три раунди по 18 лунок у гольф, а наступного дня набрав 55 очок у матчі НБА. Аренас запитав, як гравець, який всю ніч курив, пив і грав в азартні ігри, наступного дня показував такий баскетбол.

«Давайте залишимо все як є і просто дивитимемося гру. Тому що, якщо хочете покопатися, я можу показати вам кілька фотографій Майкла Джордана з шевелюрою, через три місяці після яких його волосся повністю зникло.

Зараз у НБА проводять шість тестів на наркотики, а тоді був лише один. Уявіть, що ви пройшли тест на наркотики і, скажімо, 2 жовтня прийняли Balco. Ніхто не перевірятиме вас до наступного тренувального табору», – сказав Аренас.

Передчасне облисіння – один із побічних ефектів прийому анаболічних стероїдів.

Фото: Marca

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