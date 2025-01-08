Реванш за 3:6? Тоттенхэм и Ливерпуль объявили стартовые составы на матч Кубка Лиги

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: twitter.com/SpursOfficial / Автор: неизвестен
В полуфинале Кубка Лиги огненный матч. Поднимает градус и предыдущая встреча "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" в Лондоне.
Анже Постекоглу и Арне Слот выбрали стартовые составы
Команды сыграют основными составами с незначительными изменениями. Так в "Ливерпуле" отдыхают Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон и Луис Диас. В "Тоттенхэме" дебютирует вратарь Антонин Кински и после дисквалификации выходит Спенс.
На пути к полуфиналу "Тоттенхэм" выбил "Ковентри", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" прошёл "Вест Хэм", "Брайтон" и "Саутгемптон".
Прошлый матч в Английской Премьер-Лиге закончился победой "Ливерпуля" со счётом 3:6.
Поединок начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.