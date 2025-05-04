Примера. Севилья – Леганес 2:2. Дмитрович спасает ничью гостям

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но "Севилье" вылет не угрожает, а вот "Леганес" находится в опасной зоне и очень нуждался в очках.

Счет открыли гости уже на 7-й минуте усилиями Эль-Хаддади. В середине первого тайма Салас восстановил равновесие по счету.

Во втором тайме "Севилья" владела безоговорочным преимуществом, которое воплотила в гол на 70-й минуте, отличился Ромеро. Однако уже через 3 минуты счет снова стал равным, паритет восстановил Каррера. Хозяева имели гораздо больше моментов, чтобы вырвать победу, но блестяще сыграл сегодня Дмитрович.

"Севилья" находится на 15-й позиции и имеет в своем активе 38 очков. "Леганес" с 31-м баллом остался на 19-й позиции, до спасительной 17-й позиции 4 очка.

34-й тур Примеры.

Севилья – Легонес 2:2

Голы: Салас, 21, Ромеро, 70 – Эль-Хаддади, 8, Каррера, 73

Севилья: Нюланд – Кармона (Санчес, 46), Баде, Салас, Педроса – Агуме, Сусо, Фернандес (Гудель, 56), Ньигес (Ромеро, 55) – Лукебакио, Паскуаль (Эджуке, 84).

Леганес: Дмитрович – Гонсалес (Нею, 81), Саэнс, Каррера – Лопес (Диоманде, 67), Брашанац, Чикко, Тапиа, Крус (Родригес, 67) – Раба (Гарсия, 81), Эль Хаддади (Лопес, 88)

Предупреждения: Лукебакио, 6, Кармона, 28, Ромеро, 76, Педроса, 89 – Брашанац, 34, Тапиа, 62, Каррера, 75, Диоманде, 81, Нею, 83.

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