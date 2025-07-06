Габриэль Бортолето: Новое днище я повредил

Уик-энд в Сильверстоуне непросто складывается для Sauber, в квалификации оба гонщика выбыли из борьбы уже в первой сессии…



Габриэль Бортолето (17-й): «Сложный уик-энд. С первой сессии нам не хватает скорости, да и баланс хуже, чем в прошлых Гран При, а порывистый ветер еще больше осложняет ситуацию — наша машина плохо справляется с такими условиями. По сравнению с Австрией, где мы были сильны во всех сессиях, эта трасса нам просто не подходит.

К сожалению, на тренировках меня несколько раз развернуло, новое днище я повредил, поэтому в квалификации мне пришлось использовать прежнюю версию. Это явно не помогло в плотной борьбе, но я все равно выложился на все сто. Не думаю, что сегодня можно было добиться большего».

Нико Хюлкенберг (19-й): «С начала уик-энда очевидно, что нам не хватает скорости. Когда ветер усилился, пилотировать на первом секторе стало ещё сложнее, я не смог проехать круг так, как хотел. Ветреные условия, особенно с приближением небольшого дождя, осложнили ситуацию. Хотя всем пришлось с этим справляться, на нас, похоже, это повлияло больше.



По сравнению с теми этапами, где мы были конкурентоспособны, эта трасса выявила некоторые слабые места нашей машины. Конфигурация этой трассы просто нам не подходит. Надеюсь, что завтра переменчивая погода поможет нам отыграться».



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