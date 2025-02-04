Боттас: В Sauber я для многих словно исчез

После пяти лет в заводской команде Mercedes, Валттери Боттас оказался в Alfa Romeo/Sauber, где машина ехала всё хуже и хуже – и в итоге остался без контракта.

Валттери Боттас: «Последние два сезона были чрезвычайно сложными, особенно 2024-й, когда я мог бороться только за последние места в гонке. Я не стал хуже или медленнее, но для многих я словно исчез. Мне было трудно показать, на что я способен.

Физически, я был даже в лучшей форме, чем прежде, получил дополнительный опыт – это никак не сказывалось на результатах, но я был уверен, что останусь в команде, а в результате оказался без контракта основного пилота».

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