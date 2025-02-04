БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Бруно

Бывший чемпион мира по версии WBC Фрэнк Бруно, который считается одним из лучших нокаутеров в истории бокса, рассказал, как бы выступал Усик в 90-ых годах.

«Я не думаю, что в мою эпоху он зашел бы так далеко. Да, сейчас с этим Усик очень хорошо справился. Но я говорю правду, от всего сердца. Усик бы не имел никаких шансов против Леннокса Льюиса. Они слишком большие супертяжи для него, от природы большие ребята», – сказал Бруно.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

sport.ua