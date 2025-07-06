Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Шотландский боксер Ник Кэмпбелл сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«У Дюбуа всего два поражения. В бою против Джойса у него был перелом глазницы, а Усик его просто перемолол и жестко разбил. Я не думаю, что на этот раз Усик его нокаутирует, Александр просто победит по очкам. Да, Дюбуа может причинить Александру боль, но украинец просто будет доминировать в чемпионских раундах и выиграет бой», — сказал Кэмпбелл.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua